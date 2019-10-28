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  • 28.10.2019 08:25
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 08:35

Bağdadi'nin öldürülğü operasyonunda '' detayı! Zorla evlenip tecavüz ettiği Kayla Mueller kimdir?

lideri 'nin öldürüldüğü operasyona, Bağdadi'nin zorla evlenip tecavüz ettiği 'li yardım görevlisi 'in adı verildi.

Bağdadi operasyonunda 'Kayla Mueller' detayı!

NBC kanalına konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin lideri 'nin öldürüldüğü operasyona Kayla Muller'ın adını verdiğini söyledi.

TECAVÜZÜNE UĞRAMIŞTI
Örgütün 2013'te kaçırdığı Amerikalı yardım görevlisi 'in Bağdadi ile zorla evlendirildiği, DEAŞ liderinin cinsel saldırısına ve işkenceye maruz bırakıldığı biliniyor.

Mueller 2015'te 'da bir hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

NE OLMUŞTU?
'da açıklama yapan ABD Başkanı , Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini tüm dünyaya resmen duyurmuştu. Trump, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi için, " yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Şiddet ve acıya yol açan bir katil yok edildi." ifadesini kullanan Trump, konuşması şu şekilde sürdürmüştü:

"Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler."

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