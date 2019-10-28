Bağdadi'den sonra bir kritik isim daha öldürüldü

DAEŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ardından, grubun sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de Suriye'nin kuzeyinde öldürüldüğü öne sürüldü.

DAEŞ'li terörist elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin ardından, grubun sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de Suriye'nin kuzeyinde öldürüldüğü öne sürüldü.

Dün akşam saatlerinde yerel kaynakların aktardığı haberlere göre, DAEŞ sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir, Cerablus yakınlarındaki Ayn Beyda köyünde düzenlenen ABD hava saldırısında öldürüldü.

El Muhacir'i hedef aldığı öne sürülen ABD hava saldırısının ardından bölgeden görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde DAEŞ'in önde gelen isimlerine ait olduğu öne sürülen bazı cesetler ve bir tanker içerisinde yanmış haldeki cesetler yer alıyor.

YGP'Lİ TERÖRİST ELEBAŞI DA AÇIKLADI

Çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu SDG'nin komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Ebu Hasan El Muhacir'in öldürüldüğüne dair iddiayı Twitter hesabında paylaştı.

Şahin, El Muhacir'in hedef alındığı saldırının ABD ile kendilerinin ortak operasyonu olduğunu iddia etti.

DAEŞ'in lideri Ebubekir el Bağdadi'nin de dün sabah saatlerinde Suriye'nin İdlib ili kuzeyinde ABD tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldüğü ifade edilmişti.

Ebu Hasan el Muhacir kimdir?

DAEŞ'in üst düzey isimlerinden olan ve Bağdadi'nin sağ kolu olduğu öne sürülen El Muhacir, Aralık 2016'dan bu yana örgütün sözcülüğü görevini yürütüyordu.

El Muhacir bu göreve, grubun eski sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani'nin öldürülmesinin ardından bu göreve getirilmişti.

DAEŞ sözcüsü, DAEŞ'in birçok önemli açıklamasının arkasındaki isimdi ve örgüte bağlı medya kanalları, El Muhacir'in konuşmalarını, Bağdadi'nin konuşmaları ile aynı protokolle servis ediyordu.