Almanya'da ırkçı saldırı

Almanya, ırkçılıkta sınır tanımadı. Ülkenin Duisburg şehrinde polis, İrfan Ayaş'ı darp ettikten sonra sokağa bıraktı. Hastanede tedavi altına alınan Ayaş, saatlerce dövüldüğünü elmacık kemiği ile kolunun kırıldığını anlattı. Almanya, ırkçılıkta sınır tanımadı. Ülkenin Duisburg şehrinde polis, İrfan Ayaş'ı darp ettikten sonra sokağa bıraktı. Hastanede tedavi altına alınan Ayaş, saatlerce dövüldüğünü elmacık kemiği ile kolunun kırıldığını anlattı.
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