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  • 28.10.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 15:12

Başkanı Trump beyzbol maçında yuhalandı

Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamasının ardından, 'de beyzbol maçı izlemek için stadyuma gelen Trump, taraftarın yuhalamasıyla karşılaştı. Çok sayıda kişinin Trump için 'Onu tutuklayın' diye slogan atması dikkat çekti.

Başkanı Trump, Bağdadi'nin ölümü hakkında yaptığı açıklamanın ardından gittiği beyzbol maçında protesto edildi.

ABD Başkanı , 'da basına yaptığı konuşmada terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin, 'nin kentinde ABD askerlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü açıklamıştı.

ALKIŞ BEKLERKEN YUHALANDI
Trump, yaptığı açıklamalar sonrası bu olayı bir zafer olarak gösterirken, halk tarafından alkışlanacağını düşünüyordu. Ancak ortaya çıkan tablo, çok farklıydı.

ABD Başkanı Trump, Bağdadi'ye yönelik operasyonun ardından gittiği beyzbol maçında çok sayıda taraftar tarafından yuhalanarak tepki gördü.

''ONU TUTUKLAYIN'' SLOGANLARI
Stadyuma gelen Trump'ın görüntüsü, eşi ve misafirleri ile birlikte dev ekrana yansıtıldığı anda çok sayıda taraftar, "Onu tutuklayın" sloganları attı.

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