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S&P’den ’ya

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 'nin kredi notunu düşürebileceğini açıkladı. S&P, İngiltere'nin "AA" olan kredi notunun 'den anlaşmasız ayrılması halinde düşürüleceği ifade edildi.

S&P’den Londra’ya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's 'nin kredi notunu düşürebileceğini açıkladı. S&P, İngiltere'nin "AA" olan kredi notunun 'den anlaşmasız ayrılması halinde düşürüleceği ifade edildi.

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