Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's İngiltere'nin kredi notunu düşürebileceğini açıkladı. S&P, İngiltere'nin "AA" olan kredi notunun AB'den anlaşmasız ayrılması halinde düşürüleceği ifade edildi.
- Dünya
- 27.10.2019
- Gazete
S&P’den Londra’ya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's İngiltere'nin kredi notunu düşürebileceğini açıkladı. S&P, İngiltere'nin "AA" olan kredi notunun AB'den anlaşmasız ayrılması halinde düşürüleceği ifade edildi.
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