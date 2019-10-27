Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, ülkenin kuzeyinde bulunun Gansu eyaletine bağlı Gannan Tibet özel ilinin Şiahı ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen sarsıntıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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