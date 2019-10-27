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  • 28.10.2019 01:25
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 01:25

'ta 5 ayrı merkeze bomba tehdidi

ABD'nin şehrinde, itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezlerine bomba tehditinde bulunuldu. sözcüsü , "İlgili merkezlere yapılan tehditler incelendi, bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı, olayda her hangi bir yaralanma yok." diye konuştu.

New York'ta 5 ayrı merkeze bomba tehdidi

Polis Teşkilatı (NYPD) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Manhattan bölgesinde bulunan 5 ayrı itfaiye ve acil tıbbi müdahale merkezine bomba tehdidinde bulunulduğu bildirildi.

Pazar günü 15.30 sularında yapıldığı belirtilen tehditler üzerine polisin kısa süreliğine ilgili binaları boşalttığı kaydedildi.

sözcüsü , "İlgili merkezlere yapılan tehditler incelendi, bomba ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı, olayda her hangi bir yaralanma yok." diye konuştu.

NYPD sözcülüğünden yapılan açıklamada da tehditlerle ilgili incelemelerin sürdürüldüğü kaydedildi.



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