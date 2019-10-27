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  • 28.10.2019 07:21
  • Son Güncelleme: 28.10.2019 07:29

'den tatbikat için 'a askeri sevkiyat

'nin , bu sene Atina’da gerçekleştirilecek olan '' kapsamında ’a ek helikopter ve asker takviyesi yapıldığını söyledi.

'ın başkenti Atina'da bu sene '' gerçekleştirilecek.

bu tatbikat kapsamında Yunanistan'a çok sayıda helikopter ve asker takviyesi yaptı.

1700 ASKER VE 4 HELİKOPTER MODELİ
ABD tatbikat kapsamında, 1700 asker, 50 adet UH-60 ve UH-60 Black Hawk helikopter, 10 adet CH-47 Chinook, 20 adet AH-64 Apache helikopter ve iki binden fazla tekerlekli araç takviyesi gerçekleştirdi. Takviyeler Volos şehrindeki Stefanovikio Hava Üssü'ne sevk edildi.

ABD'nin tarafından sevkiyat anlarına dair bir video yayınlandı.

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