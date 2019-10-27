Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sene 'Atlantik Kararlılık Operasyonu Tatbikatı' gerçekleştirilecek.

ABD bu tatbikat kapsamında Yunanistan'a çok sayıda helikopter ve asker takviyesi yaptı.

1700 ASKER VE 4 HELİKOPTER MODELİ

ABD tatbikat kapsamında, 1700 asker, 50 adet UH-60 ve UH-60 Black Hawk helikopter, 10 adet CH-47 Chinook, 20 adet AH-64 Apache helikopter ve iki binden fazla tekerlekli araç takviyesi gerçekleştirdi. Takviyeler Volos şehrindeki Stefanovikio Hava Üssü'ne sevk edildi.

ABD'nin Atina Büyükelçiliği tarafından sevkiyat anlarına dair bir video yayınlandı.