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  • 26.10.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 21:46

/ yandaşları binasına saldırdı

Her fırsatta yandaşlarına kapılarını açan durumdan bıkmış olsa da terör seviciliğine devam ediyor. Almanya'da PKK yandaşları, 'de fabrika açacak olan 'in binasına saldırdı.


Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, 'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı, Avrupa'da bulunan yandaşları ortalığı karıştırarak protesto ediyor.

Her fırsatta PKK yandaşlarına kapılarını açan durumdan bıkmış olsa da terör seviciliğine devam ediyor.

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPIYORLAR DİYE SALDIRDILAR
PKK/YPG terör örgütü yandaşları dün Almanya ve 'da bürolarına saldırarak uçuşları engellemeye çalışmıştı. Bugün ise 'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası 'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal ettiler.



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