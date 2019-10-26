YPG gitmezse karışmayacağız

Kremlin Sözcüsü Peskov, Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü YPG'nin Suriye'de sınır bölgelerinden çekilmemesi durumunda Türk ordusuyla karşı karşıya geleceğini söyledi. Peskov, "Rusya olarak biz araya girmeyeceğiz" dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü YPG'nin Suriye'de sınır bölgelerinden çekilmemesi durumunda Türk ordusuyla karşı karşıya geleceğini söyledi. Peskov, "Rusya olarak biz araya girmeyeceğiz" dedi.
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