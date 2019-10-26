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gitmezse karışmayacağız

, Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü 'nin 'de sınır bölgelerinden çekilmemesi durumunda Türk suyla karşı karşıya geleceğini söyledi. Peskov, " olarak biz araya girmeyeceğiz" dedi.

YPG gitmezse karışmayacağız
Kremlin Sözcüsü Peskov, Soçi mutabakatı çerçevesinde terör örgütü 'nin 'de sınır bölgelerinden çekilmemesi durumunda Türk suyla karşı karşıya geleceğini söyledi. Peskov, " olarak biz araya girmeyeceğiz" dedi.

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