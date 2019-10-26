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  • 26.10.2019 12:52
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 12:57

Son dakika: Bombalı motosikleti getiren anne ile oğlu tutuklandı

Kilis’in karşısında bulunan Azez’te ’ten getirdikleri bombalı motosiklet ile birlikte yakalanan anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı. ’nin kentine bağlı Azez ilçesinde İstihbarat birimleri tarafından bir çocuk ile annesinin bomba yüklü motosikleti getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenleyerek anne ile oğlu gözaltına alındı.

Anne ile oğlu kıskıvrak tutuklandı
3 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle eşi ölen ve 3 tane küçük yaştaki çocuklarıyla maddi imkansızlıklar içerisinde yaşan anneyi ve 12 yaşındaki oğlunu 600 dolar para verecekleri vadiyle kandıran PKK/PYD/YPG terör örgütünün, anne ve oğluyla 'ten Azez'e gönderdiği bombalı motosiklet Azez İstihbarat birimi görevlilerinin dikkati sayesinde son anda patlatılmadan şahıslarla birlikte yakalanarak Azez'de muhtemel bir facianın önüne geçildi. Yapılan tahkikat neticesi anne ve oğlu sevk edildiği Azez mahkemesi tarafından tutuklandı.



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