PKK yandaşları Türklere saldırdı

Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, dün Frankfurt Havalimanı'nda gösteri yapmaya kalktı. Buna tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırdı. Alman polisi, THY online işlem gişelerini de basan terör gruplarını sadece izlemesi dikkatlerden kaçmadı.
Almanya'da terör örgütü PKK yandaşları, dün Frankfurt Havalimanı'nda gösteri yapmaya kalktı. Buna tepki gösteren Türk vatandaşlarına saldırdı. Alman polisi, THY online işlem gişelerini de basan terör gruplarını sadece izlemesi dikkatlerden kaçmadı.
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