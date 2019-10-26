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  • 27.10.2019 00:53
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 00:53

'te 7 yandaşı gözaltına alındı

Başkent Oslo'da bir kafedeki Türklere saldıran 7 yandaşı yakalandı. yapılan açıklamada, olaylar sonrası 7 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Norveç'te 7 PKK yandaşı gözaltına alındı

'in başkenti Oslo'da terör örgütü yandaşı 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Oslo'da gösteri yapan PKK yandaşları, bir kafede oturan Türklere saldırdı. Polisler saldırganlara biber gazıyla müdahale etti. Kafede büyük çapta hasar meydana geldi. Terör yandaşlarını dağıtmak için olay yerine atlı polisler sevk edildi.

yapılan açıklamada, olaylar sonrası 7 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

GÖTEBORG'DE TERÖR YANDAŞLARINDAN THY YOLCULARINA TACİZ
Öte yandan, 'in Göteborg kentindeki Landvetter Havalimanı'nda 70 civarında PKK yandaşı, 'ye giden yolculara sataştı. Türk Hava Yolları () işlem gişesini bir süre işgal eden terör örgütü yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk yolcuları taciz etti.

Biber gazı ile müdahalede bulunan polis, saldırganları uzaklaştırdı.

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