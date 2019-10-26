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  • 26.10.2019 19:03
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 19:03

'da 10'uncu kez uzatıldı!

'ın darbeci , uygulamasının onuncu kez 3 ay daha uzatılmasına karar verdi. Olağanüstü hal uygulaması son olarak 11 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere dokuzuncu kez uzatılmıştı.

Mısır'da olağanüstü hal bir kez daha uzatıldı!

'ın darbeci Cumhurbaşkanı , uygulamasının onuncu kez 3 ay daha uzatılmasına karar verdi.

Mısır'ın yarı resmi gazetesi Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Nisan 2017'den bu yana ülke çapında uygulanan olağanüstü hal, Sisi'nin kararıyla yarından itibaren 3 ay daha uzatıldı.

Karar, bakanlar kurulunun onayına sunulduktan sonra alındı.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü 'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı. Bu olayların ardından darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Olağanüstü hal uygulaması son olarak 11 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere dokuzuncu kez uzatılmıştı.

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