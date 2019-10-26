Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Pompeo'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, "Görüşmede Suriye'deki durum tartışıldı. Rus tarafı, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalayan adımlardan kaçınma gereğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca görüşmede ikili ilişkilerdeki bazı sorunlar da ele alındı.
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