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  • 26.10.2019 19:40
  • Son Güncelleme: 26.10.2019 19:56

Lavrov ve Pompeo telefonda 'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda ’deki durumu görüştü. Görüşmede Rus tarafı, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalayan adımlardan kaçınma gereğini vurguladı.

Lavrov ve Pompeo Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov ile 'li mevkidaşı Pompeo'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Görüşmede Suriye'deki durum tartışıldı. Rus tarafı, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü baltalayan adımlardan kaçınma gereğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca görüşmede ikili ilişkilerdeki bazı sorunlar da ele alındı.

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