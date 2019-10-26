Barselona'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahale etti Bağımsızlık yanlısı grupların izinsiz gösterisine müdahale sırasında en az 2 kişinin gözaltına alındığı, yaralananların olduğu bildirildi. Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunca, Türk vatandaşlarına gösterilerin olduğu Barselona kent merkezine yaklaşmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

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