Barselona'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahale etti

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bağımsızlık yanlısı Katalan grupların izinsiz gösterisine polisin müdahale ettiği, en az 2 kişinin gözaltına alındığı ve yaralananların olduğu bildirildi.
İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bağımsızlık yanlısı Katalan grupların izinsiz gösterisine polisin müdahale ettiği, en az 2 kişinin gözaltına alındığı ve yaralananların olduğu bildirildi.
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