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  • 27.10.2019 00:10
  • Son Güncelleme: 27.10.2019 00:10

Barselona'da ayrılıkçıların gösterisine polis müdahale etti

Bağımsızlık yanlısı grupların izinsiz gösterisine müdahale sırasında en az 2 kişinin gözaltına alındığı, yaralananların olduğu bildirildi. Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunca, Türk vatandaşlarına gösterilerin olduğu Barselona kent merkezine yaklaşmamaları tavsiyesinde bulunuldu.

Barselona'daki gösterilere polis müdahalesi

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde bağımsızlık yanlısı Katalan grupların izinsiz gösterisine polisin müdahale ettiği, en az 2 kişinin gözaltına alındığı ve yaralananların olduğu bildirildi.

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