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  • 25.10.2019 15:39
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 15:44

Son dakika: Trump'tan 'ye ilişkin yeni açıklama

Son dakika haberine göre Başkanı 'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump "Türkiye'nin geniş kapsamlı yaptırımlara ihtiyacı yok" dedi.

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Başkanı , sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Trump, "Türkiye, Kürtlere güvenli bölge olarak adlandırılan alanlardan ayrılırken ateş açmaması gerektiğini tamamen anladı. İhlal durumunda büyük ölçekli yaptırımlar olacağını tekrarlamam gerekmiyor. Petrol güvende, askerlerimiz bölgeden ayrıldı, başka bölgeler için Suriye'den ayrılıyorlar." ifadelerini kullandı.

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