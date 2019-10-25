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  • 25.10.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 13:46

Son dakika... 'ndan kararı

Son dakika herine göre , 'in süresinin ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda prensipte uzlaşıya vardı. Brexit için net bir tarih henüz belirlenmedi.

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