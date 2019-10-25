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  • 25.10.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 15:39

: 'nın Zabaykalskiy özerk bölgesinde se : 8 Rus askeri öldü

haberi... 'nın Zabaykalskiy özerk bölgesinde bulunan te yaşanan sonucu 8 asker hayatını kaybetti, 2 askerse yaralandı. Savunma Bakanlığı tarafından asker olduğu bildirilen saldırganın gözaltına alındığı açıklandı.

Rusya'da askeri üsse silahlı saldırı

'nın uzak doğusundaki Zabaykalskiy Özerk Bölgesi'nde bulunan te bir asker etrafa ateş açtı. Olay sonucu 8 asker ölürken, 2 askerse yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yı gerçekleştiren asker gözaltına alındı. Askerin sinir krizi geçirmiş olabileceği belirtilirken, sorunun askerlik görevi kaynaklı değil, kişisel sorunlar olabileceği kaydedildi.

Savunma Bakanı Yardımcısı General Colonel Andrey Kartapolov'un askeri üsse doğru yola çıktığı bildirildi.

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