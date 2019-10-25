Rusya'nın uzak doğusundaki Zabaykalskiy Özerk Bölgesi'nde bulunan askeri üste bir asker etrafa ateş açtı. Olay sonucu 8 asker ölürken, 2 askerse yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.



BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, silahlı saldırıyı gerçekleştiren asker gözaltına alındı. Askerin sinir krizi geçirmiş olabileceği belirtilirken, sorunun askerlik görevi kaynaklı değil, kişisel sorunlar olabileceği kaydedildi.

Savunma Bakanı Yardımcısı General Colonel Andrey Kartapolov'un askeri üsse doğru yola çıktığı bildirildi.