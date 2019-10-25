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  • 25.10.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 16:00

Orban'dan açıklaması

Viktor Orban, 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı 'yla nin oluşturulduğunu söyledi.

Macaristan'dan Türkiye açıklaması

Başbakan Orban, devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, 'nin 'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 3 milyondan fazla nin yaşadığını ve Türkiye'nin lileri kendi ülkelerine göndermesinin Macaristan'ın çıkarına olduğunu belirten Orban, "Mülteciler ya Suriye'ye ya da Avrupa'ya gidebiliyor. Mültecilerin Suriye'ye yani kendi evlerine gidebilmeleri için o bölgenin askeri anlamda istikrara kavuşturulması gerekiyordu. Anladığım kadarıyla bu gerçekleştirildi ve güvenli bölge oluşturuldu." diye konuştu.

Suriyelilerin Avrupa'ya doğru yola çıkması halinde Yunanistan ve Balkanlar üzerinden ya Macaristan ya da Hırvatistan sınırına ulaşacağını ama bunun gerçekleşmesini istemediklerini kaydeden Orban, Avrupa Birliği'ne, Türkiye tarafından oluşturulan de inşa edilecek şehirler için maddi yardımda bulunması çağrısı yaptığını da söyledi.

MACAR YETKİLİLERDEN HAREKATA DESTEK VERMİŞTİ
Macar yetkililer, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajları yayımlamıştı.

Macaristan Dışişleri ve Bakanlığı Devlet Sekreteri Tamas Vargha, Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütünü hedef aldığını belirtmiş, ifadelerini kullanmıştı.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas da "Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli." yorumunu yapmıştı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise, AB'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu ülkesinin uzun süre engellediğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." şeklinde konuşmuştu.

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