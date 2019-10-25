Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 24'e yükseldi

Son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 24'e yükseldiği bildirildi. Ayrıntılar geliyor... Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
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