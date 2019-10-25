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  • 25.10.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 25.10.2019 21:21

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 24'e yükseldi

Son dakika haberine göre Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde bugün yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

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