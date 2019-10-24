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  • 24.10.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 12:37

Rusya'dan son dakika açıklaması: çekiliyor

Son dakika haberi... , ile anlaşma sağlanan Soçi mutabakatı kapsamında 'li teröristlerin sınıra yakın bölgelerden çekilmeye başladığını açıkladı.

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