Türkiye ve Rusya arasında imzalanan tarihi Soçi Mutabakatı'nın sahadaki ilk somut sonucu alınıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlerin Türkiye sınırına yakın noktalardan çekilmeye başladığını duyurdu.
Türkiye ve Rusya arasında imzalanan tarihi Soçi Mutabakatı'nın sahadaki ilk somut sonucu alınıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki YPG'li teröristlerin Türkiye sınırına yakın noktalardan çekilmeye başladığını duyurdu.
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