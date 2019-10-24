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  • 24.10.2019 20:54
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 20:58

'de 2020 seçimleri... Demokratların yarışını Biden önde götürüyor

'de gelecek yıl kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat aday adayları arasındaki seçimi ülkenin eski Başkan Yardımcısı önde götürürken, Biden'ı takip ediyor. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi ise bugün yaptığı açıklamada başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

Biden yarışı önde götürüyor

'de gelecek yıl kasımda yapılacak başkanlık seçimleri adaylığı için Demokrat isimler arasındaki yarışı, yüzde 27,2 oy oranı ile önde götürüyor.

ABD'de 2020 seçimlerinde, Demokrat Parti içerisinde başkanlık aday adayları arasındaki yarış sürüyor.

Ülkedeki son anketlere göre, döneminin Başkan Yardımcısı Biden ortalama yüzde 27,2 oy oranı ile yarışı önde götürüyor.

WARREN, BİDEN İLE FARKI KAPATIYOR
Öte yandan Massachusetts Senatörü ise son aylarda Biden ile arasındaki farkı hızla kapatıyor.

Warren şu anda yüzde 21,8 ile yarışın ikinci sırasında yer alırken, son günlerde geçirdiği kalp krizi ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bernie Sanders'ın ivme kaybettiği görülüyor.

Yarışın başlarında Warren ile ikincilik konusunda yakın oranlara sahip olan Sanders şu an yüzde 17,3 ile üçüncü sırada yer alıyor.

BİR DEMOKRAT İSİM YARIŞI BIRAKTI
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi bugün yaptığı açıklamada başkanlık yarışından çekildiğini duyurdu.

Nisanda aday adaylığını duyuran ve kampanya döneminde istediğini alamayan Ryan, tekrar Temsilciler Meclisi için aday olacağını ifade etti.

Ryan'ın yarıştan çekilmesi ile 2020 için aday adayı olan Demokratların sayısı 18'e düştü.

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