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  • 23.10.2019 22:34
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 22:57

Dışişleri Bakanı görevden alındı

Dışişleri Bakanı İbrahim Abdulaziz el Assaf görevden alındı. 27 Aralık 2018'de , Suudi Adil el Cubeyr’i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz el Assaf’ı atamıştı.

Suudilerden flaş karar! Görevden alındı
Kraliyet Kararnamesi'ne göre, Suudi İbrahim Abdulaziz el Assaf'ın görevine son verilerek, yerine Prens Faysal bin Farhan Al Suud atandı. Öte yandan el Assaf'ın neden görevinden alındığına dair açıklama yapılmadı.


27 Aralık 2018'de , Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'i görevden alarak yerine İbrahim Abdulaziz el Assaf'ı atamıştı.

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