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  • 23.10.2019 17:27
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 17:36

: İğrenç gerçek ortaya çıktı! Sevgilisinin telefonunu buldu, gördükleri sonrası etti!

: İğrenç gerçek 'de yaşandı. İngiliz ajanslarına bomba gibi düşen gelişme ülkede büyük ses getirdi. Bu bağlamda ünlü bir giyim mağazası zincirinde çalışan 21 yaşındaki , iki yıldır devam eden mutlu bir beraberlik yaşıyordu. Erkek arkadaşı ile evlilik hayalleri kuran ve aynı evde yaşayan genç kadın, sevgilisinin ikinci bir cep telefonu daha olduğunu keşfetti. Erkek arkadaşı ile telefonda buldukları üzerine tartışan Lydia adeta yıkıldı. Bundan sonra yaşananlar ise tam bir trajedi ortaya çıkardı. İşte, kan donduran haberinin detayları...

Sevgilisinin gizli cep telefonu buldu sonrası dehşet!

Son Dakika Haberi: Ünlü bir giyim mağazası zincirinde çalışan 21 yaşındaki Lydia Roberts, iki yıldır devam eden mutlu bir beraberlik yaşıyordu. Erkek arkadaşı ile evlilik hayalleri kuran ve aynı evde yaşayan genç kadın, sevgilisinin ikinci bir cep telefonu daha olduğunu keşfetti. Tüm trajedi o telefonu bulmasıyla başladı. İşte o acı olay... Erkek arkadaşı Adam Wells ile telefonda buldukları üzerine tartıştan Lydia'nın dünyası adeta başına yıkıldı. Sevgilisi ile yüzleşen genç kadın, intihar ederek hayatına son verdi.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

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