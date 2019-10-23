Son Dakika Haberi: Ünlü bir giyim mağazası zincirinde çalışan 21 yaşındaki Lydia Roberts, iki yıldır devam eden mutlu bir beraberlik yaşıyordu. Erkek arkadaşı ile evlilik hayalleri kuran ve aynı evde yaşayan genç kadın, sevgilisinin ikinci bir cep telefonu daha olduğunu keşfetti. Tüm trajedi o telefonu bulmasıyla başladı. İşte o acı olay... Erkek arkadaşı Adam Wells ile telefonda buldukları üzerine tartıştan Lydia'nın dünyası adeta başına yıkıldı. Sevgilisi ile yüzleşen genç kadın, intihar ederek hayatına son verdi.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...