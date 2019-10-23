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  • 23.10.2019 13:58
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 14:08

'dan tarihi mutabakata ilk yorum: Anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz

- anlaşması sonrası açıklama yapan Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “’nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

NATO'dan tarihi mutabakata ilk yorum

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