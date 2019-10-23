NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye - Rusya anlaşması sonrası açıklama yaptı. Stoltenberg, "Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Sürecin takip edildiğini dile getiren Stoltenberg, "Şiddetin azalması memnuniyet verici. Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici. Ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken" ifadelerini kullandı.
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