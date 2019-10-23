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Bomba yalan

Kanlı terör örgütü, harekata gölge düşürmek için “beyaz fosfor bombası” iddialarını ortaya attı. (), bu kara propagandayı yalanladı.

Bomba yalan
Dünya Sağlık Örgütü () Sözcüsü Christian Lindemeier, /'nin ortaya attığı yalanı, yalanladı. Lindemeier, batılı medya kuruluşlarının, Türk ordusunu suçlamak için beyaz fosfor yanığı olarak servis ettiği fotoğraflara ilişkin olarak, "Fotoğraflardaki yanıklar daha önce 'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok" dedi. Ofisi'nde, sivillere ve çocuklara yönelik beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki terör örgütünün yalanlarına ilişkin soruyu cevaplayan Lindmeier, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

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