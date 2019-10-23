Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindemeier, PKK/YPG'nin ortaya attığı yalanı, yalanladı. Lindemeier, batılı medya kuruluşlarının, Türk ordusunu suçlamak için beyaz fosfor yanığı olarak servis ettiği fotoğraflara ilişkin olarak, "Fotoğraflardaki yanıklar daha önce Suriye'nin farklı çatışma bölgelerindeki hastanelerin rapor ettiği yanıklarla neredeyse aynı. Daha önce bildirilen yanıklardan kayda değer bir farkı yok" dedi. BM Cenevre Ofisi'nde, sivillere ve çocuklara yönelik beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki terör örgütünün yalanlarına ilişkin soruyu cevaplayan Lindmeier, bölgedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.
- Dünya
- 23.10.2019
- Gazete
Bomba yalan
Kanlı terör örgütü, harekata gölge düşürmek için “beyaz fosfor bombası” iddialarını ortaya attı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu kara propagandayı yalanladı.
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