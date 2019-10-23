Beyaz melek

Barış Pınarı şehidi Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun dün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenin ardından Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin gözyaşları içerisinde uğurladığı son yolculuğunda ortaya çıkan detay ise yürekleri dağladı.
Şehit Coşkun'un, operasyonda olduğu için Songül Aydemir'le telefon görüntülü nişanlandıkları ortaya çıktı. Törene gelinliği ile katılan Aydemir, "Haziran'da düğünümüz olacaktı. Bana hep 'Seni gelinliğinle görmeyi çok istiyorum, beyazlar içinde çok güzel olacaksın' derdi. Şimdi gelinliğimi giyip geldim. Beni görüyor, bunu biliyorum" diye ağladı.
SON İSTEK
Şehadete eren Meşeci'nin, Bafra'daki pideci Bahtiyar'a yazdığı not, yürekleri dağladı.
PKK/YPG'li teröristlerin geçen 11 Ekim'de, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bulunan Suriye'nin Azez İlçesi'ndeki Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne düzenledikleri havan saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22) için memleketi Samsun'un Bafra İlçesi'nde tören düzenlendi.
Askere gitmeden önce aracının camına "Damatlık şart değil be baba... Şehadet de yakışır senin oğluna" yazan Meşeci'nin cenazesi, Bafra'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Şehit Coşkun'un, operasyonda olduğu için Songül Aydemir'le telefon görüntülü nişanlandıkları ortaya çıktı. Törene gelinliği ile katılan Aydemir, "Haziran'da düğünümüz olacaktı. Bana hep 'Seni gelinliğinle görmeyi çok istiyorum, beyazlar içinde çok güzel olacaksın' derdi. Şimdi gelinliğimi giyip geldim. Beni görüyor, bunu biliyorum" diye ağladı.
SON İSTEK
Şehadete eren Meşeci'nin, Bafra'daki pideci Bahtiyar'a yazdığı not, yürekleri dağladı.
PKK/YPG'li teröristlerin geçen 11 Ekim'de, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bulunan Suriye'nin Azez İlçesi'ndeki Melkiye Askeri Üs Bölgesi'ne düzenledikleri havan saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22) için memleketi Samsun'un Bafra İlçesi'nde tören düzenlendi.
Askere gitmeden önce aracının camına "Damatlık şart değil be baba... Şehadet de yakışır senin oğluna" yazan Meşeci'nin cenazesi, Bafra'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
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