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'Abe' imparator oldun be!

126.  Naruhito dün başkent Tokyo'da 'nda düzenlenen geleneksel törenle ülkede "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı "Takamikura"ya çıktı. Naruhito, törende "Korozen no go ho" adı verilen ve 9'uncu Yüzyıl'da imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi. 'nun Naruhito'yu, tahta çıkışında tebrik ettiği anlar ise çok konuşuldu.

'Abe' imparator oldun be!
126. Japon İmparatoru Naruhito dün başkent Tokyo'da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel törenle ülkede "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı "Takamikura"ya çıktı. Naruhito, törende "Korozen no go ho" adı verilen ve 9'uncu Yüzyıl'da imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi.



'nun Naruhito'yu, tahta çıkışında tebrik ettiği anlar ise çok konuşuldu.

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