'Abe' imparator oldun be!

126. Japon İmparatoru Naruhito dün başkent Tokyo'da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel törenle ülkede "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı "Takamikura"ya çıktı. Naruhito, törende "Korozen no go ho" adı verilen ve 9'uncu Yüzyıl'da imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi.
Başbakan Abe Şinzo'nun Naruhito'yu, tahta çıkışında tebrik ettiği anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Başbakan Abe Şinzo'nun Naruhito'yu, tahta çıkışında tebrik ettiği anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.
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