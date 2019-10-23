ABD'den PKK'ya ültimatom: Bunu yapmak sonunuz olur

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat, terör örgütü PKK/YPG/PYD'de deprem etkisi yaptı. Suriye'nin kuzeyindeki mevzilerini tek tek kaybeden terör örgütü, 120 saat içinde kalan noktalardan da çekilme talimatı alınca Esed rejimi ve Rusya ile işbirliği arayışına girdi. Bu durum, eli kanlı teröristlerin küresel eşkıya ABD'de ağırlandığı 22 Ekim tarihli skandal toplantıda gündeme geldi.

O görüşmede ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, örgütün sözde konutanı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'i çok sert bir şekilde uyardı.

TERÖRİST ELEBAŞLARINA ÜLTİMATOM: SONUNUZ OLUR

Görüşme sırasında oldukça sinirli olduğu aktarılan o yetkili, terörist elebaşlarına ültimatom verdi.

Örgütün tüm cephane ve silahlarının ABD kaynakları tarafından sağlandığını hatırlatan yetkili, terör örgütü PYD'nin Esed rejimi ve Rusya'yla yakınlaşmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Aksi halde bu durumun örgüt için 'bitiş' anlamına geleceğini vurguladı.