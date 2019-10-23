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  • 23.10.2019 10:17
  • Son Güncelleme: 23.10.2019 10:46

'den 'ya ültimatom: Bunu yapmak sonunuz olur

Terör örgütü 'nin elebaşlarını Washington'da ağırlayarak skandala imza atan 'li yetkililer, o görüşmede örgüte ültimatom verdi. - ABD mutabakatı sonrasın Rejim ve ile yakınlaşmaya çalışan örgüte, "Silahınızı, cephanenizi biz verdik. Onlarla yakınlaşmak sonunuz olur" uyarısı yapıldı.

ABD'den PKK'ya ültimatom: Bunu yapmak sonunuz olur

ile arasında varılan mutabakat, terör örgütü //'de deprem etkisi yaptı. 'nin kuzeyindeki mevzilerini tek tek kaybeden terör örgütü, 120 saat içinde kalan noktalardan da çekilme talimatı alınca rejimi ve ile işbirliği arayışına girdi. Bu durum, eli kanlı teröristlerin küresel eşkıya ABD'de ağırlandığı 22 Ekim tarihli skandal toplantıda gündeme geldi.

O görüşmede ABD yetkilisi, örgütün sözde konutanı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'i çok sert bir şekilde uyardı.

TERÖRİST ELEBAŞLARINA ÜLTİMATOM: SONUNUZ OLUR
Görüşme sırasında oldukça sinirli olduğu aktarılan o yetkili, terörist elebaşlarına ültimatom verdi.

Örgütün tüm cephane ve silahlarının ABD kaynakları tarafından sağlandığını hatırlatan yetkili, terör örgütü PYD'nin Esed rejimi ve Rusya'yla yakınlaşmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Aksi halde bu durumun örgüt için 'bitiş' anlamına geleceğini vurguladı.

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