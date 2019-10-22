Son dakika: İngiliz hükümetinin Brexit önergesi reddedildi

Son dakika haberine göre İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: İngiltere Parlamentosu'dan flaş Brexit kararı!
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