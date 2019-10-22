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  • 22.10.2019 18:08
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 18:08

Komisyonu Başkanı Juncker'den açıklaması: Bu bir hayal kırıklığıdır

() Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Çabalarımıza rağmen 'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık. Bu bir hayal kırıklığıdır." dedi.

AB'den flaş Kıbrıs açıklaması: Başaramadık
Komisyon başkanlığını 1 Kasım'da Ursula von der Leyen'e devredecek olan Juncker, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, son bir konuşma yaptı.

"Görevim boyunca başarılarımız ve hayal kırıklıklarımız oldu. Çabalarımıza rağmen Kıbrıs'ın birleştirilmesi konusunda ilerleme kaydetme konusunda başarı sağlayamadık. Bu bir hayal kırıklığıdır." ifadelerini kullanan Juncker, başarılı olduğu konulardan birinin Yunanistan olduğunu söyledi.



Juncker, Afrika'nın 'nin dayanışmasına ihtiyacı olduğunu ve AB'nin en büyük başarısının kıtada barışın tesis edilmesi olduğunu ifade etti.

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