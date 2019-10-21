Maas, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekat ile ilgili Alman hükümetinin tutumunun herkesçe bilindiğini ve harekatın devam etmemesi gerektiğini belirtti.
Belirlenen süre bittikten sonra askeri harekatın devam etmemesinin sağlanması ve siyasi çözümün bulunması gerektiğini ifade eden Maas, "Çatışmaların yeniden alevlenmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Maas, bunun için çaba harcadıklarını kaydetti.
Kızılhaçın bölgeye girdiğini de ifade eden Maas, "Bu, insani durumun (bölgede) gerçekten nasıl oluğuna ilişkin fikir vermesi için önemli." şeklinde konuştu.
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BİZ TÜRKLERE ALLAHDAN BASKA HİİİİİİİİÇ KİMSE EMİR VEREMEZ ÖYLE DİİİİİİLMİ.......................?
almana gitmek isteyen göçmenleri gönderelim esas aglamasını o zanam seyredelim.
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