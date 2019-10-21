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  • 21.10.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 16:12

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ile ABD arasında, 'na 120 saat ara verilerek terör örgütü /'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakata ilişkin, "Çatışmaların yeniden alevlenmesini istemiyoruz." dedi.

Almanya'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Maas, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, 'nin 'nin kuzeydoğusuna yaptığı askeri harekat ile ilgili Alman hükümetinin tutumunun herkesçe bilindiğini ve harekatın devam etmemesi gerektiğini belirtti.

Belirlenen süre bittikten sonra askeri harekatın devam etmemesinin sağlanması ve siyasi çözümün bulunması gerektiğini ifade eden Maas, "Çatışmaların yeniden alevlenmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Maas, bunun için çaba harcadıklarını kaydetti.

Kızılhaçın bölgeye girdiğini de ifade eden Maas, "Bu, insani durumun (bölgede) gerçekten nasıl oluğuna ilişkin fikir vermesi için önemli." şeklinde konuştu.

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KARTAL KARTAL

BİZ TÜRKLERE ALLAHDAN BASKA HİİİİİİİİÇ KİMSE EMİR VEREMEZ ÖYLE DİİİİİİLMİ.......................?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2019 16:16
nihat nihat

almana gitmek isteyen göçmenleri gönderelim esas aglamasını o zanam seyredelim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.10.2019 16:15
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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