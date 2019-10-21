ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, Washington Post için kaleme aldığı "Suriye'den çekilmek büyük bir hatadır" başlıklı makalede ABD ile Türkiye arasındaki mutabakatı değerlendirdi. McConnel, ABD'nin yenildiğini ve Esad'ın kazandığını ifade etti.

'DÜNYAYI ABD İÇİN DAHA İYİ BİR YER YAPTIK'

McConnel makalede şunları kaydetti: "Biz Amerikalılar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilen uluslararası sistemi az da olsa önemsiyorsak, o sistemin vazgeçilmez milleti olduğumuzu anlamalıyız. Bu sistemi biz kurduk, biz yaşattık ve ondan en fazla biz faydalandık. (...) Zamanında dünya liderliğini biz üstlendik ve dünyayı özellikle ABD için daha iyi bir yer yaptık. Bu sorumluluğumuzu bugün üstümüzden atarsak, emin olabiliriz ki, yeni ve bizim lehimize olmayan bir dünya düzeni kurulacaktır."

"ABD'nin geri çekilmesi ve hızla kızışan Türk-Kürt çatışmalarının bileşimi bizim ülkemiz için stratejik bir kâbus oluşturuyor. Çarşamba ilan edilen 5 günlük ateşkes sürse bile, son haftadaki gelişmeler ABD'nin IŞİD ve diğer terör gruplarına karşı mücadelesini geriletti. Bozulursa, geri çekilmemiz vahşi Esad rejiminin ve onun İranlı destekçilerinin Suriye'deki etki alanını büyütmelerine davetiye çıkaracaktır."

SKANDAL SÖZLER: TÜRKİYE'Yİ YENİDEN...

"ABD cidden NATO müttefikimiz olan Türkiye yerine, Rusya, Suriye ve İran güçlerinin mi bölgeyi kontrol etmesini tercih ediyor? Türkiye'yi yine hizaya getirmek için ikisini de, havucu da sopayı da göstermeliyiz ve aynı zamanda onun haklı güvenlik endişelerine saygı duymalıyız. Yeniden Amerikan askerlerini bölgeye yerleştirmenin koşullarını yaratıp Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırarak yine NATO'nun kucağına oturtmanın imkanlarını aramalıyız. Bu kargaşanın tehdidi altında olan İsrail ve Ürdün gibi müttefiklerimiz ile daha sıkı çalışmalıyız ve Esad rejimine yönelik uluslararası baskıyı iki misline çıkarmalıyız."