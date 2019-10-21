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  • 21.10.2019 20:38
  • Son Güncelleme: 21.10.2019 21:34

2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulundu

’da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Yapılan soruşturmada Sidorova'nın bazı arsa tapularını suç örgütü lideri 'a vermeyi reddetmesi üzerine ailesiyle birlikte katledildiği düşünülüyor.


Rusya'da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Sidorova ailesinin ortadan kaybılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen Temmuz ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'un, milletvekilden zorla almak istediği bazı arsa tapularını vermemesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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