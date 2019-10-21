2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulundu



Rusya'da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Sidorova ailesinin ortadan kaybılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen Temmuz ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'un, milletvekilden zorla almak istediği bazı arsa tapularını vermemesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

