Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 19.10.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 09:50

ile yapılan anlaşma sonrası 'den bir geri adım daha

ile 'nin yaptığı mutabakat sonrası ABD'li senatörlerin Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım tasarısını kongreye sunmaktaki ısrarları kırıldı. Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, sürecin geri kalan kısmının Trump ve Pompeo'nun yönetmesi gerektiğini söyleyerek geri adım attı.

Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası ABD'den bir geri adım daha

ve 'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'de düzenlediği 'nın durdurulmasıyla ilgili yaptığı anlaşma sonrası Amerikalı senatörlerin Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısının askıya alınması gündeme geldi. Temsilciler Meclisi'nde azınlık lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Kongre'nin, Türkiye'ye karşı alacağı yeni yaptırım tasarına ara verip bu konuda idareyi ve yönetimine bırakması gerektiğini savundu.

McCarthy, Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye hükümetiyle vardığı uzlaşı sonrası, "Sürecin geriği kalan kısmının onların idaresine bırakılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ABD'Lİ SENATÖRLER "YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK" DEMİŞTİ
Perşembe günü yapılan anlaşmanın ardından basın açıklaması yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ye yönelik lara ilişkin, "120 saatlik sürede yeni yaptırım olmayacak. Suriye'nin kuzeydoğusunda kalıcı ateşkes sağlandığında mevcut ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak" şeklinde konuşmuştu.

Ancak, ABD'li senatörler Türkiye'yi hedef alan yeni yaptırım tasarısına "son sürat" devam edeceklerini vurgulamıştı.

Ne olmuştu?
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlardan dolayı 'ya karşı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacağını açıklamıştı. Hazırlanan pakette askeri mali transferler, Halkbank, S-400 alımı ve vize yaptırımlar bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriTürkiye ile yapılan anlaşma sonrası ABD'den bir geri adım daha
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri