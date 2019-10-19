Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, 15 kişinin kaybolduğu, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Son dakika: Rusya'da baraj çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı
Son dakika haberine göre Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde barajın çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada 13 kişinin öldüğü 15 kişinin kaybolduğu bilgisi verildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde barajın çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.
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