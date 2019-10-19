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  • 19.10.2019 15:10
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 15:10

Son dakika: Rusya'da çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı

Son dakika haberine göre Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde ın çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada 13 kişinin öldüğü 15 kişinin kaybolduğu bilgisi verildi.

Rusya'da baraj çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı

ndan yapılan açıklamada, Kuraginskiy şehrinde Seyba nehri üzerinde ın çökmesi sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 15 kişinin kaybolduğu, arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

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