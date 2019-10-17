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  • 17.10.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 11:49

'li heyetten ilginç mola! 'ye gelmeden önce o ülkeye iniş yaptılar

, 'nin 'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili görüşmeler yapmak üzere bugün 'ya geliyor. AP Haber ajansı Mike Pompeo'nun uçağını İrlanda'da mola verip güvenlik kontrolü yapılırken fotoğrafladı.

ABD'li heyetten ilginç mola!

Dışişleri Bakanı 'nun bulunduğu ve ABD Başkan Yardımcısı 'i taşıyan uçağın İrlanda'da mola verdiği görüldü.

UÇUŞ 6 SAATTEN AZ SÜRDÜ
6 saatten az süren uçuş sonrası mola verilmesi dikkat çekti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Özel Temsilcisi James Jeffrey de yer alıyor.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Pence'in bugün ile görüşmesi bekleniyor.

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