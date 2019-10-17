ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bulunduğu ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i taşıyan uçağın İrlanda'da mola verdiği görüldü.
UÇUŞ 6 SAATTEN AZ SÜRDÜ
6 saatten az süren uçuş sonrası mola verilmesi dikkat çekti.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyette Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de yer alıyor.
ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Pence'in bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
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