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  • 17.10.2019 21:35
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 22:06

Başkanı Trump'tan açıklaması

Son dakika haberine göre Başkanı Trump, ABD ile arasındaki 'na 120 saat ara veren anlaşmayı tebrik ederek, "Bu ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün" dedi.

Trump'tan flaş Türkiye açıklaması

Başkanı Trump, ABD ile arasındaki 'na 120 saat ara veren anlaşmayı tebrik ederek, "Bu ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün" dedi.

Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda bugün varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Söz konusu mutabakatı tebrik eden Trump, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." diye konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

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