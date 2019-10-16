Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Haber Ajansı RIA'ya Suriye'deki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Lavrov, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırda güvenlik iş birliğini sağlanmasını destekleyeceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Haber Ajansı RIA'ya Suriye'deki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Lavrov, Rusya'nın, Suriye ve Türkiye arasında, sınırda güvenlik iş birliğini sağlanmasını destekleyeceğini söyledi.
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