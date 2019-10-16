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  • 16.10.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 11:17

Rus askeri uzman : PKK/YPG- ’ye karşı koyamaz

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen nı değerlendiren Rus askeri uzman , “PKK/YPG-, mükemmel derecede donatılmış ve deneyim sahibi modern Türk ordusuna karşı koyamaz. Türkiye hedeflerine ulaşacak” dedi.

PKK/YPG-PYD Türkiye’ye karşı koyamaz
Rus askeri uzman , ile 'nin hedeflerine ulaşacağını açıkladı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarılı operasyonlar devam ederken, Rus Yayın Organı Federalnoe Agentstvo Novostey'e değerlendirmelerde bulunan Ulusal Savunma (Natsionalnaya Oborona) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni askeri uzman İgor Korotçenko, PKK/YPG-'nin Türk ordusuna karşı koyamayacağını söyledi.



TÜRK ORDUSUNA KARŞI KOYAMAZLAR
"Deneyim ve askeri imkanlar açısından , belirlediği hedeflerin tamamına ulaşacak" diyen İgor Korotçenko, "PYD, havadan ve karadan devreye giren mükemmel derecede donatılmış ve savaş faaliyetleri konusunda deneyim sahibi modern Türk ordusuna karşı koyamaz" dedi. Rus askeri uzman Korotçenko, PYD'nin gece çıkışlarında da başarılı olmayacağını, Türk ordusunun gece görüşlü cihazlarla donatıldığını vurguladı.

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