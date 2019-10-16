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  • 16.10.2019 11:21
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 11:24

Rezaletin adresi bu kes ! Putin'in zor anları...

lideri , 12 yıl aradan sonra ziyaret ettiği ’nde de 'da olduğu gibi rezaletiyle karşılaştı. Suudi Arabistan'daki bando rezaletinin ardından, ordu bandosu da Rus milli marşını çalamadı. Yaşananların ardından Putin'in sıkıldığı anlar kameralara yansıdı.

Devlet Başkanı 'in, olaylı ziyareti sonlandı. Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulunan Putin, buradan 'ne () geçti.

Putin ve Abu Dabi Kralı Muhammed bin Zayed al-Nahyan'nın yapacağı toplantı öncesi, lar çalındı. Ancak BAE bandosu, Rus marşını çalarken Suudi Arabistan korosu gibi detone oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dinlediği 'başarısız' Rus marşı denemeleri sonrası 'hayal kırıklığı' yüzüne vurdu.

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