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  • 16.10.2019 20:44
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 20:45

Kriz çıkaracak gözaltı! girdiler

'da, Amerikalı üç diplomatın girdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi. Rusya'nın Arhangelsk bölgesinin kentindeki askeri birlikte, daha önce, füze motor denemesi sırasında meydana gelen da 5 kişi yaşamını yitirmişti. Rus medyasında çıkan bazı haberlerde, patlamanın ardından bölgede yaşandığına yönelik bilgiler yer almıştı. Rus ve çevre izleme ajansı Roshydromet, 'ta, radyasyon seviyelerinin Severodvinsk'te normalin 16 katına çıktığını ortaya koymuştu.

Kriz çıkaracak gözaltı! Hassas bölgeye izinsiz girdiler

Vedomosti gazetesinde çıkan haberde, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan üç diplomatın, nın ardından meydana gelen askeri birliğin bulunduğu kentinde gözaltına alındığı öne sürüldü.

Güvenlik görevlilerince iki gün önce gözaltına alınan diplomatların, Nenoks-Severodvinsk seferini yapan trenle girdiği ifade edildi.
Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

NORMALİN 16 KATI
'nın Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte, daha önce, füze motor denemesi sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Rus medyasında çıkan bazı haberlerde, patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığına yönelik bilgiler yer almıştı. Rus ve çevre izleme ajansı Roshydromet, 'ta, radyasyon seviyelerinin Severodvinsk'te normalin 16 katına çıktığını ortaya koymuştu.

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