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  • 17.10.2019 01:28
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 01:28

'da başörtülü ın saldırıya uğraması! Milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacak

'da başörtülü ın kendisine sözlü saldırıda bulunan ve başörtüsünü çıkarmasını isteyen milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Fransa'da Müslüman kadına çirkin saldırıda flaş gelişme

Fransız basınında çıkan haberlere göre, başörtülü kadının, kendisine sözlü saldırıda bulunan ve başörtüsünü çıkarmasının isteyen milletvekili hakkında Dijon Savcılığına ve suç duyurusunda bulunacak.

gazetesinde yayımlanan açık mektupta, aralarında ünlü Fransız aktör Omar Sy ve gazeteci Alain Gresh'in de bulunduğu 90 akademisyen, sanatçı, yönetmen, aktör ve gazeteci, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, Odoul'un birkaç gün a yaptığı sözlü saldırısını kınamasını istemişti.

İnsanların dini aidiyetleri nedeniyle hakarete ve saldırıya uğramasının ve ırkçılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceği belirtilen mektupta, Macron'un başörtülü veya başörtüsüz Müslüman kadınların toplumda yeri olduğunu, Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini açıklaması gerektiği ifade edilmişti.

Mektupta, sağcı ve solcu siyasetçilerin de laikliği kullanarak özellikle Müslüman kadınlara ayrımcılık yapmaktan kaçınmadığının altı çizilmişti.

Odoul, geçen hafta Besançon'da düzenlenen bir toplantıda Müslüman kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemişti ve kendisine sözlü saldırıda bulunmuştu.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, pazar günü yaptığı açıklamada, başörtüsünün toplumda istenmediğini savunarak okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasına ilişkin, "Yasa başörtüyü yasaklamıyor ancak yerel yönetimlerin başörtüyü yasaklanmasını teşvik edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.



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