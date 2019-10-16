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  • 17.10.2019 07:12
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 07:16

Avrupa'da bomba paniği 'nin Hamburg seferini yapan uçağı Bremen'e indi

2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bomba bulunması nedeniyle uçuşlara kapatılan 'nın , bombanın etkisiz hale getirilmesiyle yeniden uçuşlara açıldı.

Avrupa'da panik! THY uçağı Bremen'e indi

Hamburg-Schenelsen Havalimanı'nda 450 kilogram ağırlığında 2. Dünya Savaşından kalma patlamamış bir bomba bulunmuş ve bunun üzerine havalimanı, güvenlik nedeniyle akşam saatlerinde tüm uçuşlara kapatılmıştı. Bu gelişme üzerine havada bulunan birçok uçak, Hamburg Havalimanı yerine çevre şehirlerdeki meydanlara yönlendirildi. Kalkış yapması planlanan seferler iptal edilirken, uçaklarda bulunan yolcular da terminale alınmıştı.

'nın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan son açıklama ile bombanın etkisiz hale getirildiği, havalimanının 00.30 sıralarında yeniden uçuşlara açıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Hamburg Havalimanı'nda 2. Dünya Savaşından kalma bulunan bomba başarıyla etkisiz hale getirildi. Havalimanı yeniden iniş ve kalkışlara açılmıştır. Lütfen uçuşlarınızla ilgili olarak havayolu şirketleriyle bağlantıda kalın." denildi


THY'NİN HAMBURG SEFERİNİ YAPAN UÇAĞI BREMEN'E İNDİ
Öte yandan 'nin TK1667 sefer sayılı - Hamburg seferini yapan uçağı da havalimanının kapatılmasının ardından bir müddet Hamburg hava sahasında tur attıktan sonra Bremen'e inmişti. Saat 21.00 sıralarında Bremen'e inen uçağın yolcularının kara yolu ile Hamburg'a gönderileceği öğrenilirken, dönüş seferi olarak planlanan Hamburg-İstanbul seferi de iptal edilmişti.

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