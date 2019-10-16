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  • 16.10.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 16:15

'da terör örgütü yandaşları basın toplantısını bastı

Terör örgütü / yandaşları, Alman hükümet sözcüsünün basın toplantısını bastı. Alman polisi, terör örgütü yandaşlarının eylemine müdahale etmek yerine sadece izlemekle yetindi.

Almanya'da terör yandaşları basın toplantısını bastı

Terör örgütü / yanlıları, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısını bastı.

Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını basarak, ellerindeki pankartları açan terör örgütü yandaşları, sözde basın bildirisini de okudu.

İzinsiz gerçekleşen eylem için çağrılan Alman polisinin ise terör örgütü yandaşlarına müdahale etmek yerine, sadece izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Eylemin ardından polis, kimlik kontrolü için eylemcileri geçici olarak gözaltına aldı.

Daha önce aynı eylemlerden dolayı güvenlik önlemleri artırılan binaya terör örgütü yandaşlarının nasıl girdiği konusunda bir açıklama yapılmadı.

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