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  • 16.10.2019 00:24
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 00:24

İran’da Harekatı'nı destekleyen cuya sahalardan men cezası

İran Federasyonu (FFIRI), Harekatı'nı desteklemek amacıyla hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşan futbolcu 'ye sahalardan men cezası verdi.

İran’dan skandal karar!

İran Federasyonu'na (FFIRI) ait internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Traktör Futbol Takımı oyuncusu Mehdi Bebri sportmenlik dışı davranışta bulunması nedeniyle geçici olarak sahalardan uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bebri'ye hakaret eden Sanatı Nefti Abadan oyuncusu Sirvan Kurbani'ye de aynı cezanın verildiği belirtilen açıklamada, futbolcular ve kulüp yöneticilerinin kesin karar için disiplin kuruluna sevk edildikleri duyuruldu.

Traktör Futbol Takımı oyuncusu Bebri geçen günlerde hesabından Türk bayrağı ve Türk askerinin fotoğrafını paylaşmış, tepkiler üzerine paylaşımını silmişti.

Reformist Millet Birlik Partisi üyesi Muhammed Rıza Tacirniya paylaşımının ardından Bebri'yi tehdit etmişti.

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