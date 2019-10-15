Brezilya'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi.
Brezilya'da 7 katlı bina çöktü
Brezilya'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi. Enkaz altından 10 kişi yaralı kurtarıldı, 1 cesede ulaşıldı. 9 kişinin daha enkaz altında olabileceği belirtti.
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