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  • 15.10.2019 23:06
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 23:06

'da 7 katlı bina çöktü

'nın Ceara eyaletinde 7 katlı bir binanın çöktüğü bildirildi. Enkaz altından 10 kişi yaralı kurtarıldı, 1 cesede ulaşıldı. 9 kişinin daha enkaz altında olabileceği belirtti.

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