Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 14.10.2019 11:48
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 11:57

Lüksemburglu bakan itiraf etti: Avrupa'nın 'yi durdurmaya gücü yetmez

'nin operasyonu 6. gününde devam ederken konseyi öncesi Lüksemburglı Dışişleri Bakanı 'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Asselborn, "Avrupa'nın Türkiye'yi durdurmaya gücü yetmez" ifadelerini kullandı.

Lüksemburglu bakandan Türkiye itirafı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlattığı , ilk andan itibaren çoğu Avrupa ülkesi tarafından itirazlarla karşılandı. Harekatı durdurmak için elinden geleni yapan, silah satışını durdurduklarını açıklayan, 'li teröristlere desteğini belirten ülkelere en güzel cevapsa, Lüksemburglu bakandan geldi.

AVRUPA'NIN YETERLİ ASKERİ GÜCÜ YOK
Dışişleri bakanları, gündem değerlendirmesi yapmak ve 'nin 'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı masaya yatırmak için Lüksemburg'da toplandı.Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı 'un Türkiye'ye ilişkin sarfettiği sözlerse Avrupa Birliği'nin yetersizliğini gözler önüne serdi.

AB'YE İÇERİDEN DARBE
Yaptığı açıklamada "Suriye'deki Türk saldırısını Avrupalılar olarak durduracak durumda değiliz. İnsanlara karşı dürüst olmalıyız." ifadelerinde bulunan Asselborn, Türkiye'nin terör unsurlarına karşı düzenlediği harekatı durdurmak için art arda ataklarda bulunan Avrupa ülkelerine adeta kapak oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriLüksemburglu bakan Jean Asselborn itiraf etti: Avrupa'nın Türkiye'yi durdurmaya gücü yetmez
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri