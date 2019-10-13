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  • 13.10.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 13.10.2019 17:44

Trump'tan bir "" açıklaması daha!

Başkanı 'ın, Twitter'daki mesaisi sürüyor. Trump 'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump'tan bir açıklama daha!

Başkanı 'ın, Twitter'daki mesaisi sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından 'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"İki yıl önce Suriye'nin başka bir bölgesinde Kürtlerle savaşacaktı. Birçok insan bizim Kürtlerle Irak'a karşı savaşmamızı istedi. Ben hayır dedim ve Kürtler savaşı bıraktı. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor"

"Kürtlerle Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye 'yı en kötü terör örgütü olarak görüyor. Başkaları gelip o veya bu tarafta savaşmak isteyebilir. Onlara izin verin. Durumu yakından takip ediyoruz. Sonu olmayan savaşlar"

"Türkiye'ye kuvvetli yaptırımlar uygulama konusunda ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın"

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