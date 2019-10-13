ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter'daki Türkiye mesaisi sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.



Trump, "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"İki yıl önce Irak Suriye'nin başka bir bölgesinde Kürtlerle savaşacaktı. Birçok insan bizim Kürtlerle Irak'a karşı savaşmamızı istedi. Ben hayır dedim ve Kürtler savaşı bıraktı. Şimdi aynı şey Türkiye ile oluyor"

"Kürtlerle Türkiye yıllardır savaşıyor. Türkiye PKK'yı en kötü terör örgütü olarak görüyor. Başkaları gelip o veya bu tarafta savaşmak isteyebilir. Onlara izin verin. Durumu yakından takip ediyoruz. Sonu olmayan savaşlar"

"Türkiye'ye kuvvetli yaptırımlar uygulama konusunda Lindsey Graham ve Demokratlar dahil Kongre'nin birçok üyesiyle uğraşıyorum. Maliye Bakanlığı hazır, ekstra yasa tasarıları gerekebilir. Bu konuda müthiş bir fikir birliği var. Türkiye bunun yapılmamasını istedi. Beklemede kalın"